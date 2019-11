Historyczna decyzja NATO ws. kosmosu. Będzie jak woda, ląd, powietrze i cyberprzestrzeń

- Uznanie kosmosu za przestrzeń operacyjną może umożliwić planistom NATO składanie wniosków do sojuszników o zapewnienie usług, takich jak czas łączności satelitarnej - powiedział sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg na konferencji w trakcie spotkania. Dodał, że NATO nie zamierza umieszczać broni w kosmosie, a jego podejście do przestrzeni kosmicznej pozostanie w pełni zgodne z prawem międzynarodowym.

Proud of #NATO's historic decision to recognise space as an operational domain, alongside air, land, sea & cyber. Space is part of our daily lives. It is also essential to the Alliance's deterrence & defence – from navigation to intelligence to missile detection. pic.twitter.com/skOmf0fg2i