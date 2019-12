Turcja blokuje plan obrony Polski. Jest komentarz Pentagonu

Mark Esper ocenił, że działania Turcji mają "charakter czysto partykularny". - Jedność Sojuszu, gotowość bojowa Sojuszu wymaga, by mieć szerszą perspektywę i koncentrować się na ogólniejszych sprawach - mówił.

Dodał, że ogólna gotowość NATO do reagowania na zagrożenia jest właśnie "takim szerszym zagadnieniem". Przyznał też, że wątpi, czy obawy, jakie żywi Turcja w odniesieniu do YPG, "znajdą wystarczające zrozumienie wśród innych państw członkowskich Paktu Północnoatlantyckiego, by obawy te mogły wejść do porządku dnia".

- Nie każdy postrzega zagrożenia, jakie widzi Turcja, jako zagrożenia - stwierdził.

Podział między Turcją i USA

Szef Pentagonu zapowiedział też, że nie poprze propozycji, by kurdyjskie milicje stanowiące trzon Syryjskich Sił Demokratycznych (SDF), które odegrały decydującą rolę w pokonaniu dżihadystycznego Państwa Islamskiego (IS) w Syrii i korzystały z pomocy USA, były zakwalifikowane jako "organizacja terrorystyczna".

Amerykański sekretarz obrony rozmawiał z dziennikarzami w przededniu jubileuszowego szczytu NATO, zaplanowanego na 3 i 4 grudnia w Londynie - w 70. rocznicę powołania do życia Sojuszu Atlantyckiego. Biorą w nim udział przywódcy 29 krajów NATO. Polskę reprezentuje prezydent Andrzej Duda wraz z ministrami obrony i spraw zagranicznych.

Turcja we wtorek miała poinstruować swego przedstawiciela w NATO, by nie podpisywał planów dotyczących pomocy dla Polski i krajów bałtyckich. Kłopotliwe stanowisko tego kraju przed rocznicowym, 70. szczytem NATO "jest probierzem głębokiego podziału między Ankarą i Waszyngtonem w sprawie tureckiej ofensywy w północno-wschodniej Syrii przeciw kurdyjskim milicjom" - ocenił Reuters.

"Europa Wschodnia jako zakładnik"

Plany wzmocnienia obrony krajów bałtyckich i Polski w związku z agresywną polityką Rosji wymagają jednomyślnej aprobaty wszystkich 29 państw członkowskich Sojuszu Atlantyckiego. Delegacje NATO starają się pozyskać poparcie wszystkich członków; bez Ankary Sojuszowi trudno będzie szybko wzmocnić mechanizmy obronne dla Europy Środkowo-Wchodniej.

Turcy "wzięli Europę Wschodnią jako zakładnika i blokują zatwierdzenie planów wojskowych, dopóki nie uzyskają ustępstw", o które zabiegają - powiedział Reutersowi jeden z dyplomatów.

Drugi rozmówca agencji nazwał postępowanie Turcji "destrukcyjnym", zważywszy, że Sojusz stara się pokazać, jak bardzo jest zjednoczony, by odeprzeć zarzuty prezydenta USA Donalda Trumpa, który wyraża sceptycyzm, co do przydatności NATO w ogóle.

Turcja myśli o specjalnej "strefie bezpieczeństwa"

Turcja i sprzymierzeni z jej siłami syryjscy bojownicy rozpoczęli w październiku ofensywę w północno-wschodniej Syrii, której deklarowanym celem jest wyparcie kurdyjskich bojowników z YPG z przygranicznego pasa na środkowym odcinku granicy turecko-syryjskiej i utworzenie tam "strefy bezpieczeństwa", do której Ankara zamierza przesiedlić syryjskich uchodźców przebywających w Turcji.

Kurdowie nazywają tę operacją czystką etniczną, oskarżają też Turcję o zbrodnie wojenne podczas ofensywy. Turecka inwazja w Syrii rozpoczęła się po ogłoszeniu przez Donalda Trumpa, że amerykański kontyngent zostanie wycofany z regionu.

