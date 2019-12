Świąteczne gadżety z nadrukami Bramy Śmierci. Interweniowało Muzeum Auschwitz

Na stronie sklepu można było zamówić zawieszki na choinkę, podkładki pod myszy komputerowe czy otwieracze do butelek z nadrukami przedstawiającymi kadry z byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, takie jak Brama Śmierci, tory prowadzące do obozu czy ogrodzenia z drutu kolczastego.

Burza w sieci

Kontrowersyjna oferta świąteczna spotkała się ze zdecydowaną reakcją Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. W niedzielę jego pracownicy za pośrednictwem Twittera zaapelowali, by tego typu przedmioty zostały wycofane z oferty.

"Sprzedawanie »ozdób choinkowych« z wizerunkami Auschwitz nie wydaje się właściwe. Zdjęcie Auschwitz na otwieraczu do butelek jest raczej niepokojącym sygnałem braku szacunku" - napisano.

Selling "Christmas ornaments" with images of Auschwitz does not seem appropriate. Auschwitz on a bottle opener is rather disturbing and disrespectful. We ask @amazon to remove the items of those suppliers. https://t.co/0uG2JG558e pic.twitter.com/ucZoTWPk1W