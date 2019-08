"Stylowe bluzy o żywych kolorach". Amazon wycofuje odzież ze sceną rozstrzelania Żyda

"Nasze stylowe męskie bluzy z kapturem zostały wykonane w 100 proc. z bawełny. (...) Wybierz spośród naszej wspaniałej kolekcji wzorów i wyróżnij się w tłumie" - zachęcają producenci. W ofercie pojawiły się także t-shirty i bezrękawniki.

Widnieje na nich zdjęcie, które przedstawia moment egzekucji klęczącego nad masowym grobem Żyda. W jego głowę celuje członek Einsatzgruppe D - grupy operacyjnej hitlerowskiej policji bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa działającej w czasie II wojny światowej. Do przedstawionych zdarzeń doszło w okolicy miasta Winnica na Ukrainie.

"Holocaust victim tank top T-shirt". It's even hard to read such a description.



We hope @AmazonUK will react quickly and items will be removed. https://t.co/8lFYgPJVxt — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) August 24, 2019

W kolejnych wpisach na oficjalnym profilu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu informowano, że brytyjska, francuska, a finalnie niemiecka wersja serwisu wycofała odzież ze sprzedaży. Wcześniej, w jednym z postów, oznaczono Jeffa Bezosa, amerykańskiego przedsiębiorcę, prezesa Amazona apelując o jego reakcję w tej sprawie.

Final update: Done. The items have been finally removed from all @amazon stores.



Thank you all for your support. https://t.co/nt6q4ozVA0 — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) August 25, 2019

W poniedziałek muzeum poinformowało o kolejnym przykładzie wykorzystania jednego z antysemickich plakatów. "Brytyjski Amazon oferuje koszulkę z okropnym plakatem wystawowym opisanym jako »IDEALNY PREZENT dla nastolatków, mężczyzn, kobiet«. Mamy nadzieję, że zostanie usunięty" - czytamy w poście, do którego załączono zdjęcie strony sklepu oferującego t-shirt z postacią Żyda.

"Der ewige Jude" (the eternal Jew) exhibition was an example of virulent and hateful antisemitic propaganda in Nazi Germany.@AmazonUK offers a t-shirt with a horrible exhibition poster described as "IDEAL GIFT For Teens, Men, Women".



We hope it will be removed. #antisemitism pic.twitter.com/g6yenyFzGO — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) August 26, 2019

Plakat był wykorzystywany do szerzenia antysemickiej propagandy przez nazistowskie Niemcy.

