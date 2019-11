Zamiast ekologicznych pieców dostali farelki. Mieszkańcy: drogo i niebezpiecznie

Mieszkańcy jednej z kamienic we Wrocławiu od lipca czekają na montaż ekologicznych pieców. Póki co, zmuszeni są do ogrzewania swoich domów farelkami, które wręczył im Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu. - Mieszkańcy żartują, że powinni opatentować tę metodę walki ze smogiem. - Nie ma pieców, nie ma ogrzewania, nie ma smogu – relacjonuje reporter Polsat News Piotr Kaszuwara.