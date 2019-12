Polsat News uzyskał w listopadzie 1,3 proc. udziałów w grupie wszystkich widzów oraz 0,9 proc. udziałów w grupie komercyjnej. W porównaniu z danymi z listopada 2018 to wzrost o 26 proc. w grupie 4+ oraz o 43 proc. w grupie wiekowej 16-49. Polsat News jako jedyna stacja informacyjna w Polsce mogła się pochwalić tak wysokimi wzrostami. To także najlepszy listopad od początku nadawania Polsat News.

Bardzo dobre wyniki osiągnęły w listopadzie "Wydarzenia". Emitowane o godzinie 18:50 w Polsacie i Polsacie News główne wydanie oglądało średnio prawie 2,3 miliona widzów. Przełożyło się to na udziały na poziomie 16 proc. w grupie wszystkich widzów oraz 18 proc. udziałów w grupie komercyjnej. Oznacza to odpowiednio wzrost o 2 proc. i 4 proc. w porównaniu rok do roku.

"Wydarzenia 12:50" poprawiły oglądalność pasma w porównaniu z listopadem 2018. Nowe, wydanie flagowego serwisu informacyjnego Polsatu, można śledzić na antenie Polsatu News od 4 listopada. Oglądalność "Wydarzeń 12:50" przełożyła się na średnie udziały na poziomie 1,8 proc. w grupie wszystkich badanych oraz 1,3 proc. w grupie komercyjnej (w ujęciu rok do roku wzrost odpowiednio o 64 proc. i aż 71 proc.!)

Od listopada, widzowie Polsat News mogą oglądać "Wydarzenia" w czterech odsłonach: wydanie główne o 18:50, popołudniowe o 15:50 (oba emitowane również na antenie Polsatu) oraz wieczorne” o 21:50, a od listopada również o godzinie 12:50.

red/ polsatnews.pl