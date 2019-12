Twarz dziewczynki przypomina maskę Batmana. Lekarze z Rosji podjęli się jej leczenia

Początkowo dzieckiem zajmowali się amerykańscy lekarze, którzy zaproponowali kilkuletnią i bardzo kosztowną kurację. Z pomocą przyszedł jednak szpital w rosyjskim Krasnodarze.

Po tym, jak historia Luny pojawiła się mediach, specjalista w zakresie chorób skóry dr Paweł Popow skontaktował się z matką ośmiomiesięcznej dziewczynki. Zaproponował mniej czasochłonne, mniej inwazyjne oraz tańsze metody leczenia. Rodzice zdecydowali się na przylot z dzieckiem do Rosji.

"Córka opuściła salę szybko, śmiała się już po kilku minutach"

- Pierwszą operację przeprowadziliśmy w październiku, usunęliśmy wtedy znamię z czoła dziewczynki. Usunięcie znamienia znad oczu, to najtrudniejsze zadanie - wyjaśnia w rozmowie ze stacją Reuters dr Paweł Popow ze szpitala w Krasnodarze.

- Pierwsza operacja była krótka, trwała godzinę. Córka opuściła salę szybko, śmiała się już po kilku minutach, druga trwała trzy godziny - opowiada Carol Fenner, matka dziewczynki.

Postępy w leczeniu

Luna jest już po kilku zabiegach. Dziewczynka czuje się dobrze i na razie nie rozumie, dlaczego wokół niej jest tyle zamieszania.

- Ona cały czas próbuje dotykać ranę; to dobry znak, że się goi. Gdy próbowałam się z nią bawić, żeby ją czymś zająć, by nie dotykała rany, to to działało, zajmowała się zabawą - cieszy się matka.

Małą Amerykankę może czekać jeszcze osiem zabiegów w ciągu 18 miesięcy. Każdy kosztuje około 100 tysięcy złotych.

Operacje są konieczne nie tylko ze względów estetycznych. Tak duże i ciemne znamię, to wyższe ryzyko zachorowania na raka skóry.

