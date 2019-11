Chirurg uszył ze świńskiego jelita zastawkę serca 2-latka. Pierwsza taka operacja w Polsce

Tuż po narodzinach Miłosza było wiadomo, że jego małe serduszko trzeba będzie ratować.

- Miłosz urodził się rano. Już wieczorem zaczął nieładnie płakać, tak jakby miał jakieś skurcze. Zgłosiłam to do lekarza, Miłosza wzięli na obserwacje – opowiadała jego mama, Magdalena Lewandowska.

Pierwszy zabieg przeszedł we Wrocławiu, na kolejny trafił do specjalistów z Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi - profesorów Jacka i Jadwigi Moll.

- Był w stanie ciężkim w jego obrazie klinicznym dominowała niewydolność serca. Otrzymywał leki, na które reagował nie najlepiej – wspominała Jadwiga Moll, kardiochirurg dziecięcy, pod której opieką znajdował się chłopiec.

Zastawka ze świńskiego jelita

Okazało się, że dwie zastawki Miłosza, aortalna i mitralna, wymagają naprawy.

- Zastawka mitralna zbudowana jest na zasadzie spadochronu, trzyma się na niciach. Te nici powinny być długie, a u Miłosza były krótkie i pourywane. Lekarz stwierdził, że mu to zszyje - powiedziała mama chłopca.

Tak małych zastawek nie ma. Profesor decydował, że uszyje ją w trakcie operacji. Za materiał posłużyło świńskie jelito.

- To jest materiał, który ma szansę rosnąć, ale w 100 proc. tego nie wiemy. Ono się pokrywa własnymi komórkami – powiedział w programie #JesteśmyDlaDzieci profesor Moll.

- Profesor przyjmuje pacjentów, których inni się boją. Jest odważny. Niech te jego złote rączki nie wybierają się na emeryturę, my się na to nie zgadzamy – skomentowała szczęśliwa mama Miłosza.

To była pierwsza tego typu operacja w Polsce. Druga na świecie.

Polsat News Podczas programu profesor zaprezentuje zastawkę, którą uszył podczas zabiegu Miłosza - pole operacyjne wynosiło 9 milimetrów.

"Jeżeli tego nie zrobimy, Emila nie będzie"

W programie również historia 6-letniego Emila, który urodził się z zespołem Fallota.

- To jest ubytek przegrody między komorami serca, niedorozwój pnia płucnego – wyjaśnił tata Emila.

- Trafiliśmy do profesor Moll, która mnie uspokoiła. Co prawda powiedziała, że jest to jedna z gorszych wad, natomiast nie jest to wada, którą trzeba operować w ciąży - dodała mama chłopca.

Rodzice Emila zaczekali do momentu kiedy skończył dwa lata – wówczas przeszedł operację.

- Po operacji profesor powiedział, że nie wszystko jest tak jak powinno. Coś się dzieje z zastawką, chyba nie wytrzymuje ciśnienia. Potrzebna jest kolejna operacja. Jeżeli tego nie zrobimy, Emila nie będzie – powiedział Krzysztof Wójcik, tata chłopca.

