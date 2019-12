Spór o "opłatek" w Radzie Warszawy. Samorządowcy PiS piszą do przewodniczącej

Radni PiS zaapelowali do przewodniczącej Rady Warszawy Ewy Malinowskiej-Grupińskiej, by wycofała się z decyzji, na mocy której nie odbędzie się spotkanie opłatkowe z udziałem duchownych. List skierowany do przewodniczącej, radny Dariusz Lasocki przekazał w niedzielę.