"Znak nowego życia zdrowiejącej katedry". Pierwsza msza w Notre Dame po pożarze

W sobotę, dokładnie w dwa miesiące po pożarze Notre Dame, arcybiskup Paryża Michel Aupetit celebrował w niej pierwszą mszę, którą już wcześniej uznano za "znak nowego życia zdrowiejącej katedry". Arcybiskup w homilii wielokrotnie wracał do chrześcijańskiego charakteru budowli, kładąc nacisk na to, że katedra jest "znakiem naszej Francji i jej przynależności do chrześcijaństwa".