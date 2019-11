-50 stopni w Rosji. A będzie jeszcze zimniej

"Wolne od białego puchu są tylko podnóża Kaukazu oraz czarnomorskie i kaspijskie wybrzeża. Najwięcej śniegu na obszarach nizinnych leży w środkowej i wschodniej Syberii. Pokrywa ma tam grubość powyżej pół metra, ale zaspy sięgają nawet kilku metrów" - informuje portal twojapogoda.pl.

NOAA

Ubrani "na cebulkę", piece działające całą dobę

W ostatnich dniach w Jakucji, najzimniejszym regionie rosyjskiej Syberii, temperatura spadła do minus 52 stopni. W Wierchojańsku temperatura nie przekracza -51 stopni Celsjusza, nawet w najcieplejszych momentach dnia. Z kolei w Jakucku, w którym mieszka 270 tys. ludzi na termometrach widnieje temperatura minus 40 stopni. Dzieje się tak za sprawą pogodowego wyżu. Problemem pozostaje także smog wydobywający się z osmalonych kotłów, działających praktycznie przez całą dobę.



Jeszcze 2 miesiące temu, termometry na Syberii pokazywały temperatury dodatnie. Dziś mieszkańcy regionu muszą ubierać się "na cebulkę" i starają się ograniczać przebywanie na zewnątrz do minimum. Brak ogrzewania domu w nocy, może wiązać się nawet z odmrożeniem kończyn.

Mieszkańcy "bieguna zimna" nie ufają prognozom pogody, bowiem najzimniejsze miejscowości położone są na specyficznie ukształtowanym obszarze, w kotlinach okołogórskich, nazywanych przez meteorologów zastoiskami mrozowymi lub mrozowiskami.

Temperatura może spadać poniżej -60 stopni

"Podczas panowania wyżu dochodzi tam do inwersji osiadania, przez co w obniżeniach terenu temperatura potrafi być nawet o ponad 10 stopni niższa aniżeli na sąsiednich, lecz położonych wyżej terenach. Stąd też, gdy prognoza wskazuje minus 35 stopni, to trzeba być przygotowanym na co najmniej 45-stopniowy mróz" - informują eksperci z portalu twojapogoda.pl.

W Rosji, aktualnie jest zimniej nawet niż... na Antarktydzie, gdzie zaczęło się astronomiczne lato. Termometr pokazuje tam "jedynie" -47 stopni Celsjusza. Fale siarczystych mrozów w Rosji jednak dopiero nadejdą. "Szczyt" zimy prognozowany jest na styczeń. Wtedy temperatura może spadać nawet poniżej -60 stopni Celsjusza.

Rosja to obecnie kraj bardzo dużych skrajności temperatury - gdy na północnym wschodzie Syberii temperatura spada poniżej minus 50 stopni, to w miejscowościach położonych na wybrzeżach Morza Czarnego notuje się 18 stopni ciepła. Różnica między punktami oddalonymi od siebie o 6 tysięcy kilometrów wynosi tym samym niemal 70 stopni. Co więcej, Jakucja, która jest najzimniejszym miejscem w Rosji, w pełni lata należy również do tych najcieplejszych. W Wierchojańsku zmierzono największą na świecie wieloletnią amplitudę temperatury. Było tam zarówno minus 68 stopni, jak i plus 37 stopni. Amplituda wyniosła więc zawrotne 105 stopni.

bas/ml/ twojapogoda.pl