Schetyna gratuluje nowemu szefowi Nowoczesnej

W niedzielę w Warszawie odbyła się konwencja Nowoczesnej, podczas której Katarzyna Lubnauer złożyła rezygnację z funkcji przewodniczącej ugrupowania. Jego nowym liderem został Adam Szłapka. - Musimy się na nowo zdefiniować. Dzisiaj mówimy: Nowoczesna restart - podkreślił nowy lider partii.

Zmiany w Nowoczesnej skomentował w niedzielę na Twitterze Grzegorz Schetyna.

"Dziś rozpoczyna się nowy etap współpracy między Nowoczesną a Platformą. Bardzo dziękuję Katarzynie Lubnauer za cztery lata współpracy. Nowemu przewodniczącemu Adamowi Szłapce gratuluję i życzę wielu wspólnych zwycięstw i dalszej dobrej współpracy w ramach Koalicji Obywatelskiej" - napisał lider PO.

Klub Koalicji Obywatelskiej jest drugim co do wielkości klubem w Sejmie. Tworzą go posłowie PO, Nowoczesnej, Inicjatywy Polskiej i Zielonych.

