Atak nożownika w Hadze. Policja szuka mężczyzny o ciemnej karnacji

Do ataku doszło w godzinach szczytu w domu handlowym Hudson's Bay na ulicy Grote Marktstraat w centrum Hagi.

Nie wiadomo w jakim stanie są ranni. Rzecznik centrum handlowego poinformował, że personel nie został poszkodowany, nie był zaangażowany w ten incydent - podaje holenderska prasa.



Według agencji Reutera napastnik zdołał uciec. Trwają poszukiwania mężczyzny w wieku 40-50 lat. Policja odcięła kordonem miejsce ataku.

#BREAKING Multiple people have been stabbed on the main shopping street in The Hague. #Hague pic.twitter.com/c72ADLBKTV