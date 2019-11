"To jest nasze marzenie". Ambasador Izraela o przeniesieniu polskiej ambasady do Jerozolimy

- Myślę, że to by było bardzo dobre, ale jak powiedziałem, musimy dać trochę czasu na to. To nie będzie jutro - powiedział w Polsat News nowy ambasador Izraela w Polsce Alexander Ben Zvi. Chodzi o plany przeniesienia polskiej ambasady w Izraelu z Tel Awiwu do Jerozolimy.

Społeczność międzynarodowa nie uznaje Jerozolimy za stolicę Izraela. Prawie 90 ambasad mieści się w Tel Awiwie. Izrael kontroluje Jerozolimę od 1967 roku, gdy w trakcie wojny sześciodniowej zajął wschodnią część miasta. W Jerozolimie znajduje się wiele izraelskich budynków rządowych, w tym parlament i Sąd Najwyższy.

W grudniu 2017 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że USA uznają Jerozolimę za stolicę Izraela, a w maju 2018 roku sfinalizowano przeprowadzkę amerykańskiej ambasady do tego miasta.

"My uważamy Jerozolimę za naszą stolicę"

Nowy ambasador Izraela w Polsce Alexander Ben Zvi pytany w Polsat News, czy będzie zabiegało o to, by i Polska przeniosła swoją ambasadę do Jerozolimy odparł: "Jeszcze nie".

- Ale jasne, że to jest nasze marzenie - powiedział. - My uważamy Jerozolimę za naszą stolicę - dodał.

Ambasador poinformował jednak, że na razie nie toczą się żadne rozmowy między Polską a Izraelem dotyczące przeniesienia polskiej ambasady. Pytany, czy zamierza zapoczątkować taki dialog powiedział: "Myślę, że tak".

- Myślę, że to by było bardzo dobre, ale jak powiedziałem, musimy dać trochę czasu na to. To nie będzie jutro - dodał.

WIDEO: Nowy ambasador Izraela w Polsce mówi o ewentualnym przeniesieniu polskiej ambasady do Jerozolimy

Kim jest nowy ambasador?

Alexander Ben Zvi w 1971 r. wyemigrował z rodzicami z Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej do Izraela. Ukończył studia na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Od 1983 r. pracuje w izraelskim MSZ.



W latach 1995–1998 był radcą w ambasadzie Izraela w Argentynie, w latach 2002-2006 pełnił funkcję ambasadora w Kostaryce, Nikaragui i Panamie, a od 2010 r. do 2015 r. był ambasadorem na Słowacji. Na dwa lata powrócił do Izraela.



Od września 2019 r. pełni funkcję Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Izraela w Polsce.

pgo/hlk/ Polsat News, PAP