Oblodzenia i silne wiatry. Sprawdź, gdzie uważać

IMGW ostrzega, że należy spodziewać się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Instytut dodatkowo zaleca ostrożność i zachęca do śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

W nocy miejscami opady deszczu, w górach śniegu.❄️Temperatura minimalna od 3°C na krańcach wschodnich do 8°C na zachodzie i nad morzem, na Podhalu około 1°C. Na zachodzie kraju porywy wiatru do 55 km/h, w górach do 65 km/h, nad morzem do 70 km/h🌬️#prognoza #noc #IMGW #pogodynka pic.twitter.com/T7BFZStDnQ