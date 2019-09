Tajfun Faxai uderzył w okolicach Tokio. Wiatr wstrząsał całymi budynkami

To jeden z najsilniejszych tajfunów w tym rejonie w ostatnich latach. Główne uderzenie miało miejsce w mieście Chiba, leżącym na wschód od japońskiej stolicy. Żywioł spowodował odwołanie ponad 171 lotów na lotnisku w Tokio, wstrzymanych zostało kilkanaście połączeń kolejowych.

Typhoon are no joke, the whole house is shaking #TyphoonFaxai pic.twitter.com/DzW3Wd2soB — Lé Mabdulle (@Randomexe) 8 września 2019

#TyphoonFaxai was the strongest I have felt in 4 years living in Tokyo. A few photos from walk to work..... Hope everyone is ok. pic.twitter.com/gGegZ9RyEU — Fraser Japan (@fraserjapan) 9 września 2019

Siła tajfunu była także mocno odczuwalna w sąsiednim mieście Ichikawa, gdzie wiatr wstrząsał całymi budynkami, a ulice zalane zostały ulewnymi deszczami. Na razie nie ma informacji o ewentualnych ofiarach śmiertelnych, wiadomo tylko, że kilka osób doznało niegroźnych obrażeń.



NHK poinformowała, że około 5000 osób zostało ewakuowanych, z czego ponad połowa z turystycznej miejscowości Kamakura na południe od Tokio. Tam ludziom zagrażały osuwiska, ale nie było doniesień o poważnych zniszczeniach. Dla 390 tys. osób wydano zalecenie niezobowiązującej ewakuacji.



Meteorologowie przewidują, że Faxai, który porusza się bardzo szybko (25 km/godz.), kierować się będzie na południe, w związku z tym mieszkańcy Japonii mogą uniknąć kolejnych uderzeń.

