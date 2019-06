Wiatr zepchnął łódkę z dziećmi w głąb jeziora. Nie potrafiły dobrze pływać, nie miały wioseł

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w miejscowości Zagórze w woj. lubuskim, gdzie nad jednym z jezior wypoczywały dzieci w wieku od 12 do 14 lat. Dwoje z nich wsiadło do łódki, którą nie potrafiły wrócić do brzegu. Od miejsca skąd wypłynęły dzielił ich blisko kilometr. Jak informuje policja, wiało tak silnie, że łódź w każdej chwili mogła się wywrócić.