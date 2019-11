Mieli badać przez telefon, zapomnieli zatrudnić kardiologa. Akta pojadą do sądu... w ciężarówce

Prokuratura Okręgowa w Płocku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko czterem mężczyznom, którzy namawiali do badań przez telefon. Spółka chciała zarabiać miliony, ale miała za mało sprzętu i specjalistów, aby rzetelnie wywiązać się z umowy. Akta sprawy wraz z egzemplarzami aktu oskarżenia zostaną przewiezione do Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Warszawie... samochodem ciężarowym.