Wygrali 100 mln funtów. On dalej będzie malował sufity, ona wróci do pracy w kiosku

To będzie dobre Boże Narodzenie, chociaż nie wiemy jeszcze co będziemy robić - mówi budowlaniec Steve Thomson, zwycięzca loterii EuroMillions. Przyznał, on że gdy dowiedział się o wygranej miał "coś w rodzaju ataku serca". Po chwili euforii pojechał do pracy, by pomalować sufit klienta. 42-latek wraz z żoną nie planuje większych zmian w życiu. On pozostanie budowlańcem, a ona kioskarką.