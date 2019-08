Ukradł tysiąc zdrapek, wygrał... 100 złotych

Tysiąc zdrapek ukradł ze sklepu 55-letni mieszkaniec Białośliwia (Wielkopolskie). Zanim zatrzymali go policjanci zdrapał wszystkie losy, ale niewiele wygrał.

Jak poinformowała w piątek rzeczniczka pilskiej policji podkom. Żaneta Kowalska, do posterunku w Białośliwiu zgłosił się właściciel sklepu wielobranżowego i poinformował, że ktoś ukradł mu większą ilość zdrapek.



- Mężczyzna nie miał żadnych podejrzeń, kto mógł dokonać przestępstwa. Pokrzywdzony po przeliczeniu towaru przekazał policjantom, że ze sklepu zniknęło około 1 tys. zdrapek - podała rzeczniczka.



Funkcjonariusze szybko ustalili, że sprawcą kradzieży jest mężczyzna, który sporadycznie pomagał właścicielowi sklepu w jego prowadzeniu: sprzątał obiekt i wykładał towar.

Zatrzymany 55-latek przyznał się do kradzieży. Okazało się, że zanim zatrzymali go funkcjonariusze zdołał zdrapać wszystkie skradzione losy - wygrał około 100 zł.



Miłośnik loterii za kradzież odpowie przed sądem. Grozi mu do 5 lat więzienia.

