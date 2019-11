Władze Warszawy apelują do premiera ws. "Schroniska na Paluchu"

Dyrektor warszawskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, tzw. "Schroniska na Paluchu", Henryk Strzelczyk wyjaśnił na środowej konferencji prasowej, że schronisko od dwóch lat negocjuje z Przedsiębiorstwem "Porty Lotnicze" o możliwość wykorzystania terenów przyległych do schroniska.



Schronisko na Paluchu działa na nieruchomości Skarbu Państwa za wiedzą PPL. Schronisko chce, aby PPL użyczyło miastu części nieruchomości. W planach schronisko ma modernizację budynku geriatrii (dla najstarszych zwierząt), poszerzenie strefy socjalnej i rozwój weterynarii.

"Negocjacje utknęły w martwym punkcie"



Według miasta, dla bezpieczeństwa inwestycji powinien być zagwarantowany minimum dziesięcioletni okres korzystania z nieruchomości. Schronisko powinno mieć również prawo do rozbiórki i zabudowy.



- Niestety, nasze negocjacje po dwóch latach utknęły w martwym punkcie. Prezes PPL (Mariusz Szpikowski) odmówił podpisania wynegocjowanej umowy, mimo że otrzymał zgodę Rady Nadzorczej na podpisanie takiej umowy - powiedział Strzelczyk.

Pismo, w którym władze Warszawy zwróciły się do premiera o interwencję w tej sprawie i pomoc w znalezieniu korzystnego rozwiązania prawnego, złożyła Justyna Glusman.



- Apelujemy do premiera o to, aby spowodował, że PPL złoży oświadczenie o tym, że wyraża zgodę na to, abyśmy przeprowadzili taką właśnie gruntowną modernizację schroniska, w szczególności budynku geriatrii - powiedziała na konferencji prasowej.



Miejska dyrektor-koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni nawiązała także do wtorkowej deklaracji premiera Morawieckiego. Szef rządu, w odpowiedzi na doniesienia medialne o zmniejszeniu dofinansowania schroniska przez miasto, zaprosił przedstawicieli schroniska na spotkanie.

"Ochrona naszych braci mniejszych jest dla nas bardzo ważna"



Informację o ograniczeniu dofinansowania warszawskiego schroniska podawał na Twitterze m.in. europoseł PiS Patryk Jaki.

Mój apel o ratowanie Schroniska dla Zwierząt „na Paluchu” w Warszawie przed prezydentem Trzaskowskim, który złamał obietnice i chcę obciąć im budżet o 1,5 mln zł.



Proszę o RT! https://t.co/10VBJJgao3#RatowacSchronisko — Patryk Jaki (@PatrykJaki) 26 listopada 2019

Radny PiS Oliwer Kubicki w środę na Twitterze przytoczył z kolei dwa projekty budżetowe miasta - na 2019 rok i na 2020 rok. W projekcie na 2019 rok kwota dla schroniska to ok. 9,2 mln złotych, a na 2020 roku - 8,3 mln złotych, czyli o 865 tysięcy złotych mniej.

2/2 Różnica między projektem a końcowym budżetem 2019 9196 vs. 9876 = 680 tys. zł

Jeśli to wpływy z gmin, to jeśli będą takie same ➡️na ten rok miasto obcina finansowanie 8331 (plan)+680(dotacje) - 9876 (2019r.) =➖865 tys. Nie ma afery bo wyparował nie milion a 865 tys? Wstyd‼️ — Oliwer Kubicki (@OliwerKubicki) 27 listopada 2019



"Ochrona naszych braci mniejszych jest dla nas bardzo ważna. Zapraszam przedstawicieli schroniska dla zwierząt Na Paluchu na spotkanie - chcemy wyciągnąć pomocną dłoń do tych, którzy poświęcają swoje życie na niesienie pomocy bezdomnym zwierzętom w mieście" - napisał premier we wtorek na Twitterze.

Ochrona naszych braci mniejszych jest dla nas bardzo ważna. Zapraszam przedstawicieli schroniska dla zwierząt "Na Paluchu" na spotkanie - chcemy wyciągnąć pomocną dłoń do tych, którzy poświęcają swoje życie na niesienie pomocy bezdomnym zwierzętom. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) 26 listopada 2019



Glusman, odnosząc się do słów premiera, powiedziała: "mam nadzieję, że zgodnie z deklaracją pana premiera dojdzie do spotkania, podczas którego będziemy mogli omówić szczegóły i znaleźć takie rozwiązanie prawne tej sytuacji, które będzie korzystne dla rozwoju naszego schroniska".

"Schronisko dostanie takie środki, jakich potrzebuje"



Dyrektor-koordynator skomentowała także uwagi, według których miasto w tej sytuacji "odwraca kota ogonem", ponieważ dyskusja pierwotnie dotyczyła projektu budżetu. Zdaniem Glusman takie argumenty są absolutnie nieuzasadnione.



Jak zaznaczyła, kilkanaście dni temu złożyła wniosek o to, aby podnieść pierwszą propozycję budżetu schroniska, a również radni deklarują poparcie. Radny KO Marek Szolc zapewnił na konferencji, że schronisko otrzyma w budżecie "dokładnie takie środki, jakich potrzebuje".



"Z drugiej strony - powiedziała Glusman - faktycznie uznaliśmy, że skoro pan premier chce się zaangażować, to wykorzystajmy to na konstruktywną rozmowę o przyszłości schroniska. My naprawdę mamy problem, jeśli chodzi o modernizację geriatrii, ponieważ bez uregulowania stanu prawnego tego terenu nie możemy wykonać niezbędnych prac".

