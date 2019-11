Piwnik: nie można zreformować wymiaru sprawiedliwości bez współpracy z sędziami

- To Sąd Najwyższy ma badać niezależność nowej Izby Dyscyplinarnej, by ustalić, czy może ona rozpoznawać spory dot. sędziów - orzekł we wtorek 19 listopada Trybunał Sprawiedliwości UE. Jak podkreślił spory dot. prawa UE nie mogą być rozstrzygane przez sąd, który nie jest niezawisły.

- Myślę, że to orzeczenie jest bardzo wyważone - powiedziałą Piwnik. Dodała, że pozwala ono czerpać prawnikowi taką wiedzę, "która może być pomocna przy rozstrzyganiu problemów, z którymi się niewątpliwie borykamy".

Była minister sprawiedliwości podkreśliła, że to "orzeczenie jest związane z określonymi pytaniami i odnosi się do konkretnej sprawy". - Apeluję, aby każdy, spokojnie, całe to orzeczenie przeczytał, nie poprzestawał na informacjach, komentarzach, ocenach - dodała.

luq/ Polsat News