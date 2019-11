Kidawa-Błońska dogania Dudę. Pierwszy taki sondaż

Z sondażu dla Super Expressu wynika, że gdyby w II turze wyborów prezydenckich znaleźli się Andrzej Duda i Małgorzata Kidawa-Błońska, wybory wygrałby urzędujący prezydent z wynikiem 53 proc.

Na kandydatkę Koalicji Obywatelskiej zagłosowałoby niewiele mniej, bo 47 proc. osób.



Jeśli zaś kandydatem Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich zostałby Jacek Jaśkowiak, mógłby on liczyć w II turze wyborów na 44 proc. głosów. Na Andrzeja Dudę głosowałoby wówczas 56 proc. wyborców.

ZOBACZ: "Ludzie mnie znają. Chcę to wykorzystać" - Donald Tusk o nowym ruchu politycznym

- Wynik Małgorzaty Kidawy–Błońskiej jest naprawdę dobry i jest on poważnym zagrożeniem dla prezydenta Andrzeja Dudy. Choć do wyborów jeszcze pół roku, to obóz rządzący ma się czego obawiać i takie wyniki powinny zmobilizować Pałac Prezydencki i PiS do wzmożonej pracy. Mimo, że w badaniu prowadzi Andrzej Duda to jego notowania są dość umiarkowane. Wyniki sondażu powinny być sygnałem ostrzegawczym i budzić niepokój wśród obecnego obozu władzy - skomentował w rozmowie z "Super Expressem" politolog prof. Kazimierz Kik.



Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 22-24 listopada 2019 roku metodą CAWI na próbie 1093 dorosłych Polaków.

WIDEO - Tajemnicze morderstwo w hotelu w Karpaczu. Znamy przyczynę śmierci 43-latki Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ PAP