Studentka opublikowała film, na którym obrażała Ukrainkę. Prokuratura wszczęła postępowanie

We wtorek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Krzysztof Stodolny poinformował, że prokuratura rejonowa Olsztyn Północ 21 listopada wszczęła dochodzenie w sprawie zaistniałego od 1 do 14 listopada w nieustalonym miejscu publicznego znieważenia za pośrednictwem sieci internetowej nieustalonej kobiety pochodzenia ukraińskiego i ludności ukraińskiej. Prokuratura zbiera materiał dowodowy w tej sprawie. - Za taki czyn grozi do 3 lat więzienia - dodał.

Film z wyzwiskami

Młoda kobieta zamieściła w internecie film, w którym relacjonuje warunki podróży pociągiem. Wyzywa w nim wulgarnie współpasażerkę pochodzenia ukraińskiego i innych Ukraińców.

ZOBACZ: Nękał, groził i znieważał studentki. 25-latek i jego matka w rękach policji

Głos w tej sprawie zabrał Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. W oświadczeniu zamieszczonym na stronach internetowych władze uczelni poinformowały, że niezwłocznie podjęły działania przewidziane przez prawo wobec autorki tej wypowiedzi, zawieszając ją w prawach studenta. Złożono także zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, a w uczelni wszczęto postępowanie dyscyplinarne.

"Uniwersytet jako ośrodek współtworzący naukę i kulturę jest miejscem wymiany poglądów w dyskusji akademickiej. Nie ma i nigdy nie będzie w Uniwersytecie miejsca na przejawy zachowań o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym czy okazujących pogardę względem osób innej płci, rasy, pochodzenia etnicznego, narodowości, religii, wyznania, światopoglądu, niepełnosprawności, wieku, orientacji seksualnej bądź gorzej sytuowanych" - wskazano.

ZOBACZ: Kradzież laptopa z danymi studentów SGGW. Zatrzymano trzech Gruzinów

"Jako społeczność Uniwersytetu, dla której istotna jest idea otwartości i tolerancji, wyrażamy dezaprobatę i sprzeciw wobec takiego myślenia i postępowania" - dodano.

Przeprosiła

Studentka zamieściła przeprosiny w internecie, dodając, że nagranie miało być skierowane do wąskiego grona jej znajomych i miało być formą żartu.

WIDEO - Wypadek w Turcji na wycieczce. Dostała rachunek na 80 tys. euro Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ PAP