Olsztyn: kierowcy utworzyli wzorowy korytarz życia [WIDEO]

Pięć osobnych wypadków i co najmniej 10 uczestniczących w nich aut - tak wygląda wtorek na obwodnicy Olsztyna (droga krajowa nr 16). Policjanci musieli jeździć z miejsca na miejsce, by pomagać poszkodowanym. Tym razem pomogli im kierowcy, którzy utworzyli perfekcyjny korytarz życia.

Nagranie udostępnili policjanci z olsztyńskiej komendy.

WIDEO: korytarz życia na obwodnicy Olsztyna

Duża prędkość, oblodzona jezdnia

- Doszło do pięciu zdarzeń drogowych między węzłami Olsztyn Wschód a Olsztyn Pieczewo, na obu nitkach obwodnicy. Co najmniej 10 samochodów mogło brać w nich udział udział - powiedział Polsat News sierż. Andrzej Jurkun z olsztyńskiej policji.

Dodał, że kierowcy najprawdopodobniej nie dostosowali prędkości do panujących warunków. - Dodatkowo jezdnia jest częściowo oblodzona - mówił.

Pięć osobnych wypadków

Do zdarzeń dochodziło nawet co kilkadziesiąt metrów. Kobieta, która kierowała toyotą - jednym z aut, które uległo wypadkowi - trafiła do szpitala. Na miejscu nadal pracują policjanci.

Według pierwszych informacji, kilkanaście aut uczestniczyło w jednym wypadku na obwodnicy Olsztyna. Zdementował to sierż. Jurkun. - To pięć odrębnych wypadków - zapewnił.

Wypadek także nieopodal Olsztynka

Do kolizji doszło także na trasie S51 między Olsztynkiem a Sudwą niedaleko Ameryki (ok. 30 km od obwodnicy Olsztyna). Zdarzyły się tam dwie stłuczki. Ruch samochodów odbywa się jednym pasem drogi.

