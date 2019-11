Przedszkolaki robią korytarz życia. Film edukacyjny robi furorę w sieci

To z czym dorośli mają problem, dzieci doskonale rozumieją i potrafią zastosować. "Korytarz ratunkowy" jest dla nich dziecinnie prosty. Przedszkolaki z Chatki Puchatka w Stęszewie nagrały film edukacyjny dla dorosłych. Zobaczyło go już ponad 70 tys. osób.

- Dzieci na początku uczyły się zasad działania korytarza życia na sali za pomocą resoraków. Wyjaśnialiśmy im teorię i to dlaczego korytarze są tak ważne. Wszystko działo się przy dużym wsparciu lokalnej Ochotniczej Straży Pożarnej - mówiła Marta Leśniewska, dyrektor przedszkola "Chatka Puchatka" w Stęszewie.

W połowie października Sejm znowelizował Prawo o ruchu drogowym, wprowadzając do przepisów tzw. korytarz życia i jazdę na suwak. Nowe przepisy mają wejść w życie po 21 dniach od ogłoszenia.

Celem nowych rozwiązań jest zapewnienie krótszego czasu przejazdu służb ratowniczych do poszkodowanych. Nowe regulacje wprowadzają też obowiązek jazdy "na suwak", co ma zmniejszyć zatory drogowe i poprawić bezpieczeństwo w przypadku wykonywania manewru zmiany pasa ruchu, kiedy na jezdni z co najmniej dwoma pasami w jednym kierunku jeden z nich się kończy.

"Korytarz życia" i jazda "na suwak"

Zgodnie z ustawą, w razie zwiększenia natężenia ruchu utrudniającego przejazd pojazdów uprzywilejowanych, szczególnie ratowniczych, kierujący poruszający się drogą z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku będą mieli obowiązek zjechać odpowiednio jak najbliżej lewej i prawej krawędzi jezdni.

ZOBACZ WIĘCEJ: Jechał pod prąd korytarzem życia. Rząd chce zaostrzenia kar dla takich kierowców

Z kolei na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku, poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu będzie obowiązany do usunięcia się z drogi pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa, a poruszający się pasami sąsiednimi będą obowiązani do usunięcia się z drogi pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi swoich pasów.

Zmiany przewidują też, że w przypadku gdy nie istnieje możliwość ciągłej kontynuacji jazdy pasem ruchu na jezdni z więcej niż jednym pasem w tym samym kierunku jazdy, z powodu wystąpienia utrudnienia na tym pasie lub zanikania tego pasa, kierujący pojazdem poruszającym się sąsiednim pasem ruchu jest obowiązany umożliwić kierującemu pojazdem znajdującym się na takim pasie ruchu zmianę tego pasa na sąsiedni. Manewr zmiany pasa ruchu powinien następować w sposób pojedynczy i naprzemienny.

msl/ml/ Polsat News