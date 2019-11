Już w ten weekend Świąteczna Zbiórka Żywności. Prezydent zachęca do udziału

- W każdym z nas jest potrzeba czynienia dobra, tego, by mając, podzielić się z bliźnim – powiedział we wtorek w Warszawie prezydent Andrzej Duda podczas gali Banków Żywności inaugurującej 23. Świąteczną Zbiórkę Żywności.

- Jest bardzo symboliczne, że w tym roku gala odbywa się w centrum olimpijskim, w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Olimpiada wszystkim kojarzy się ze sportową rywalizacją, ale przede wszystkim szlachetną rywalizacją. (…) W tej działalności Banków Żywności, w tej zbiórce dla banków, a na rzecz potrzebujących, najważniejsza jest kwestia szlachetności. W istocie w każdym z nas jest potrzeba czynienia dobra. W każdym z nas jest potrzeba tego, żeby mając, podzielić się z bliźnim, dać od siebie i z siebie chociaż jakąś niewielką cząstkę – powiedział prezydent.

Termin zbiórki

Zbiórka odbędzie się w najbliższy piątek i w sobotę – 29 i 30 listopada.

Aby do niej dołączyć wystarczy przy okazji wizyty w sklepie kupić dodatkowe artykuły spożywcze i po odejściu od kasy w specjalnie oznakowanych punktach przekazać je wolontariuszom. Artykuły trafią do podopiecznych organizacji charytatywnych, które wspierają najuboższych. Pomoc dotrze m.in. do rodzin wielodzietnych, dzieci z domów dziecka, osób bezdomnych, samotnych, chorych i bezrobotnych.

Idea Banków Żywności zrodziła się w latach 60. XX w. w USA z potrzeby zagospodarowania nadwyżek wyrobów spożywczych. W Europie pierwsze Banki Żywności powstały w latach 80. Pierwszy Bank Żywności w Polsce powstał w 1993 r.

las/ PAP