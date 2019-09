Koniec z marnowaniem jedzenia. Więcej żywności trafi do potrzebujących

Nowe prawo wchodzi w życie od środy 18 września. Zgodnie z nim sklepy wielkopowierzchniowe i hurtownie o powierzchni sprzedaży powyżej 250 m kw. (przez pierwsze dwa lata obowiązywania nowych przepisów powyżej 400 m kw.) czerpiących co najmniej 50 proc. przychodów ze sprzedaży żywności, będą musiały zawrzeć umowę z wybraną organizacją pozarządową i nieodpłatnie przekazywać jej żywność.



"Rz" podkreśla, że organizacje pozarządowe otrzymają produkty spełniające wymogi prawa żywnościowego, które mimo to zostałyby uznane za odpady ze względu na wady wyglądu samych środków spożywczych lub ich opakowań albo z powodu zbliżającego się upływu terminu przydatności do spożycia.



Z kolei 1 marca 2020 r. wejdą w życie przepisy dotyczące opłat. Sprzedawcy zapłacą 0,1 zł za kg zmarnowanych produktów. Za niespełnienie tego wymogu będą grozić kary od 500 zł do 10 tys. zł.



Gazeta dodaje, że według szacunków organizacji pozarządowych, dzięki nowym przepisom uda się uratować o 100 tys. ton żywności więcej niż do tej pory. W UE marnuje się rocznie średnio 89 mln ton żywności rocznie - 179 kg na osobę. W Polsce według szacunków marnuje się ok. 9 mln ton żywności rocznie, czyli 235 kg na mieszkańca.



"Rzeczpospolita" dodaje, że organizacje pozarządowe postulują dalsze rozszerzenie zwolnienia z VAT. Cytowany przez gazetę Marek Borowski, prezes Federacji Polskich Banków Żywności uważa, że zwolnione z VAT powinny zostać wszystkie organizacje pozarządowe, które zgodnie z ustawą mogą odbierać żywność, a nie tylko organizacje pożytku publicznego. Przeciwny temu jest resort finansów, który wyjaśnia, że ograniczenia w tej kwestii nakłada na nas UE. Wolne od podatku VAT jest nieodpłatne przekazywanie produktów spożywczych (z wyłączeniem napojów alkoholowych) na rzecz organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na cele charytatywne. Warunkiem jest posiadanie przez darczyńcę stosownych dokumentów.

dk/ PAP