Premier powołał nowych wojewodów. Jednym z nich jest były minister zdrowia

- Wojewodowie są nie tylko oczami, uszami rządu, ale są również głową, rękami. Patrzą na to, co dzieje się dobrze, poprawiają to, żeby było jeszcze lepiej, ale także usprawniają. Działają w okolicznościach klęsk żywiołowych pełnią niezwykle kluczową funkcję - podkreślił premier.

Szef rządu dodał, że urzędy wojewodów są integralną częścią całego aparatu państwa polskiego, "całego aparatu publicznego, który zapewnia obecność państwa, który powoduje, że państwo jest obecne w każdym zakątku Polski". Podkreślił, że pomysły opozycji dotyczące likwidacji urzędu wojewodów były nieporozumieniem.

Zwracając się do nowo powołanych wojewodów zaznaczył, że podejmując się ważnej roli wojewody pełnią "ogromnie ważną funkcję w terenie". - Serce Polski bije tak samo mocno w dużych miastach, jak w małych miejscowościach, małych powiatach, gminach i na terenach wiejskich - powiedział premier.

Podziękował szefowi MSWiA

Premier mówił o wzroście dochodów w samorządach. Poinformował, że wzrost w ostatnich czterech latach z tytułu podatku PIT to około 45 proc., a z tytułu podatku CIT około 35 proc. Premier podkreślił, jest to znacznie wyższy przyrost niż w okresach wcześniejszych. Dla przykładu podał, że jest to wzrost o około 0,5 mld. zł w Krakowie i w Poznaniu, a o 380 mln zł we Wrocławiu i o 1,8 mld zł w Warszawie.

Podziękował też szefowi MSWiA i koordynatorowi służb specjalnych Mariuszowi Kamińskiemu za pracę. Jak wyjaśnił to podległe Kamińskiemu CBA i inne służby bardzo pomogły "przy uszczelnieniu podatkowym", co przełożyło się na wzrost dochodów samorządów.

- To jest wielki sukces, który musi być odpowiednio doceniony i przeanalizowany po stronie samorządów - stwierdził Morawiecki. Jak dodał rząd chce, by wojewodowie razem urzędami marszałkowskimi "działali ręka w rękę".

- Ten ogromny przyrost dochodów w samorządach powinien jednocześnie iść z podnoszeniem efektywności, zmniejszeniem obciążeń biurokratycznych, przyspieszeniem pewnych procedur. Taką mam prośbę(...). Wszyscy obywatele patrzą w taki sposób na prace urzędów miast - mówił premier.

"Liczę na państwa sprawność"

- To wielka radość, że mogłem usłyszeć od większości wojewodów, że wszystkie wnioski, które zostały skierowane do budżetu centralnego - bo to są środki budżetu państwa, nie unijne (...) - bardzo się cieszymy, że budżet państwa jest w stanie pierwszy raz w historii III RP wygospodarować tak wysokie środki, że właściwie zaspokoiliśmy wszystkie żądania wojewodów w poszczególnych województwach" - powiedział premier podczas uroczystego wręczenia powołań czterem nowym wojewodom.

Podkreślił, że liczy na sprawne działanie wojewodów teraz i w kolejnych latach. - I liczę na państwa sprawność, na to, że będziecie się wymieniali doświadczeniami i pod kierunkiem pana ministra (szefa MSWiA, Mariusza - red.) Kamińskiego i ministra i (wiceszefa resortu, Pawła - red.) Szefernakera, z którymi się współpracuje w tematach związanym z zakresem związanym z kompetencjami wojewodów, będziemy się starali usprawniać państwo tak, by usługi publiczne były dla wszystkich obywateli coraz bardziej dostępne, coraz bardziej przyjazne - podkreślił premier.

Życzył też wojewodom satysfakcji z wykonywanej pracy i tego, by obywatele byli z ich pracy zadowoleni, a Polska dzięki nim była silniejsza

