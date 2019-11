"Teraz potrzebny jest tam polityk". Horała zostanie pełnomocnikiem rządu ds. CPK

- Nad budową Centralnego Portu Koniunkcyjnego pracujemy intensywnie, wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Wchodzimy w etap, w którym - wiem z doświadczenia - zaczną się mnożyć rzucane pod nogi kłody, pojawiać różne naciski. Dlatego podjąłem decyzję, że pełnomocnikiem rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego zostanie Marcin Horała - powiedział Morawiecki w opublikowanej w poniedziałek rozmowie z "Sieci".

Jak dodał, bardzo docenia to, co zrobił wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Mikołaj Wild, ale - jak mówi szef rządu - widzi konieczność zmiany, "by te rysujące się na horyzoncie przeszkody nas nie zatrzymały".



- Teraz potrzebny jest tam polityk, który będzie miał siłę polityczną konieczną na tym etapie - powiedział Morawiecki.

"Czasami nie warto o pewne rzeczy kruszyć kopii"

W wywiadzie premier odniósł się również do sprawy likwidacji limitu 30-krotności składek do ZUS. Projekt zablokowała grupa wicepremiera Jarosława Gowina.

- Są rzeczy najważniejsze, ważne i mniej ważne. Ta sprawa należy do tej ostatniej kategorii. Czasami nie warto o pewne rzeczy kruszyć kopii, czasami warto odstąpić i dać sobie czas. Mimo że nadal uważam, iż ta sytuacja z limitem 30-krotności nie jest dobra. Powoduje, że bogaci w mniejszym stopniu niż biedniejsi dokładają się do systemu emerytalnego - powiedział szef rządu w wydaniu tygodnika, które ukazało się w poniedziałek.

- Ci, którzy zarabiają 3-4 tys., odprowadzają składki przez cały rok. Ci którzy zarabiają miesięcznie 15-18 tys., odprowadzają je tylko do sierpnia-września. No, chyba zgodzimy się wszyscy, że coś tu jednak nie gra - powiedział Morawiecki. - Dlatego zdecydowaliśmy się to szeroko i na spokojnie jeszcze przedyskutować - dodał.

