Muzeum Auschwitz ma prośbę do internautów

- Dzięki dalszemu udostępnianiu publikowanych przez Muzeum wpisów, informacje o historii niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz trafiają do dziesiątek milionów osób – podkreśliła placówka w przesłanym komunikacie.

Konto na Twitterze obserwuje 663 tys. osób, na Facebooku ponad 308 tys., a na Instagramie ponad 77 tys.

"Upamiętnianie ofiar i edukacja o historii Auschwitz"

Paweł Sawicki, który administruje mediami społecznościowymi Muzeum Auschwitz, przypomniał, że placówka rozwija obecność w nich od 2009 r.

- Zaczęliśmy – jako pierwsza tego typu instytucja na świecie – od strony na Facebooku. Zauważyliśmy bowiem, iż użytkownicy szukają tam informacji o historii Auschwitz, a także trafiają na różne – lepsze lub gorsze – strony poświęcone historii obozu. Uznaliśmy zatem iż, jako Miejsce Pamięci, powinniśmy być tam obecni po to, aby ludzie mogli do nas dotrzeć, zadać pytania i poznawać historię. Kilka lat później uruchomiliśmy konta na Twitterze i Instagramie. Teraz, znów jako pierwsza tego typu instytucja, osiągnęliśmy 1 mln obserwujących – powiedział.

Sawicki podkreślił, że głównym celem obecności Muzeum w mediach społecznościowych jest „upamiętnianie ofiar i edukacja o historii Auschwitz”.

- Każdy z serwisów ma zupełnie inną specyfikę. Najważniejsza jest codzienna praca przypominania o faktach z historii obozu, o konkretnych ludziach, ofiarach, historiach i pokazywanie, jak bardzo trudna, skomplikowana i wielowymiarowa jest historia obozu – wyjaśnił Paweł Sawicki.

Najważniejszy jest Twitter

Jego zdaniem, najważniejszym kanałem komunikacji jest Twitter. Muzeum nie tylko przypomina za jego pośrednictwem o ofiarach obozu, ale także kontaktuje się z przedstawicielami mediów, prowadzi publiczną dyskusję, publikuje oświadczenia, reaguje na zawierające merytoryczne błędy publikacje prasowe, czy interweniuje w sytuacjach naruszenia dobrego imienia ofiar Auschwitz.

W ciągu dwóch lat liczba obserwujących ten profil wzrosła z 50 tys. we wrześniu 2017 r. do 650 tys. w listopadzie 2019 r. W 2018 r. wśród 10 najlepszych tweetów w Polsce aż sześć było napisanych przez Muzeum Auschwitz. W październiku 2019 r. tweety Muzeum wyświetlono prawie 58 mln razy.

Do obserwowania konta Muzeum zachęcał m.in. amerykański aktor Mark Hamill, znany jako odtwórca roli Luke’a Skywalkera w serii filmów "Gwiezdne Wojny".

- (…) W tej chwili mamy nadzieję osiągnąć symboliczne 750 tys. obserwujących (na Twitterze) na 75. rocznicę wyzwolenia Auschwitz. Cel wydaje się możliwy do osiągnięcia dzięki niezwykłemu wsparciu i aktywności społeczności internetowej - podkreślił Sawicki.

Wkrótce rocznica wyzwolenia obozu

Facebook – ze względu na łatwą możliwość kontaktu – to ważny kanał bezpośredniej interakcji z odwiedzającymi.

- Możemy tam w sposób najpełniejszy publikować treści edukacyjne, bowiem długość postów nie jest ograniczona. Tam także transmitujemy ważne wydarzenia mające miejsce w Miejscu Pamięci – powiedział Paweł Sawicki.

27 stycznia 2020 r. – zarówno na stronie internetowej, jak i na Facebooku – transmitowane będą obchody upamiętniające 75. rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz.

Paweł Sawicki dodał, że nieco inne znacznie ma strona na Instagramie, która wykorzystywana jest z jednej strony do promowania wartościowych fotografii wykonywanych w Miejscu Pamięci przez odwiedzających, ale także do edukowania, pokazywania autentyzmu poobozowej przestrzeni, jak również do monitorowania tego, jak wygląda wizualna pamięć o Auschwitz.

las/ PAP