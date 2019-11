15 tys. dolarów za przerzut do Polski. Zatrzymani Wietnamczycy musieli to odpracować

Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 8 Wietnamczyków przebywających nielegalnie w Polsce. Pięciu z nich przyznało, że za podróż z Azji do Europy zapłaciło od 1 tys. do 15 tys. dolarów. W handlowym zagłębiu na terenie podwarszawskiej Wólki Kosowskiej znaleźli się najprawdopodobniej po to, by odpracować koszty podróży do Polski.