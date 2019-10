"Znaczenie ma dla nas każdy drobiazg". Apel rodziców nastolatek, które zginęły w escape roomie

Rodzice pięciu nastolatek, które zginęły w pożarze escape roomu w Koszalinie w styczniu, wystosowali apel w internecie i rozwiesili plakaty w mieście. Szukają świadków, którzy mogą rzucić nowe światło na tragedię. Jak wynika z nieoficjalnych informacji "Wydarzeń", pojawiają się wątpliwości co do sposobu przeprowadzenia akcji ratowniczej. Straż pożarna nie odniosła się do sprawy.