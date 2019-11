Nagle zobaczył kolorowy świat. Szok 12-latka po założeniu "magicznych" okularów

Nie wierzył w to, co widzi, a wzruszenie odbierało mu mowę. 12-letni Jonathan Jones z amerykańskiego stanu Minnesota cierpi na daltonizm, ale dzięki specjalnym okularom po raz pierwszy zobaczył kolory. Do tej wyjątkowej chwili doszło w trakcie lekcji o... zaburzeniu rozpoznawania barw.