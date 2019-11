W kolejce po rehabilitację. "Wystąpiliśmy w tej sprawie do resortu"

Jak przypomina dziennik, ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przyznaje kombatantom, inwalidom wojennym i wojskowym szczególne uprawnienia.

"Mają oni prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach oraz korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania" - wylicza Sylwia Wądrzyk-Bularz, dyrektor Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia.

"To podważa wstępnie ustaloną zasadę"

W artykule zwrócono uwagę, że szybsza ścieżka nie dotyczy jednak świadczeń z rehabilitacji.

"Ten zapis jest wbrew przyjętej ustawie, która mówi, że kombatanci do lekarza specjalisty nie potrzebują skierowania. Tymczasem lekarz rehabilitant został z tego wyłączony i do niego trzeba mieć skierowanie - to podważa zasadę, która została wstępnie ustalona" - mówi w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" ppłk dr inż. Leonard Kapiszewski, prezes Rady Federacji Stowarzyszeń Weteranów i Sukcesorów Walk o Niepodległość.

"Wystąpiliśmy w tej sprawie do resortu"

Jak czytamy, z tym problemem kombatanci zgłaszali się do Ministerstwa Zdrowia. "Wystąpiliśmy w tej sprawie do resortu i odpowiedzieli nam, że ją przeanalizują i zbadają" - dzieli się z "Naszym Dziennikiem" ppłk Kapiszewski.

Także Julita Turos, p.o. rzecznika prasowego Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych poinformowała, że UdSKiOR wystosował oficjalne pismo do ministra zdrowia i będzie "zabiegać o poszerzenie uprawnień kombatanckich w tej sprawie".

ac/ PAP