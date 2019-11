MiG-i 29 mogą już nigdy nie polecieć. Piloci utracili uprawnienia

To może być koniec epoki MiG-a 29 w polskiej armii. Po serii katastrof na początku roku wszystkie maszyny zostały uziemione. Teraz piloci i instruktorzy stracili uprawnienia do wykonywania na nich lotów. W poniedziałek z załogami spotkać ma się szef MON. Prezydencki minister Andrzej Dera powiedział w niedzielę "Wydarzeniom", że legendarne maszyny nie zostaną podniesione, bo to zbyt niebezpieczne.