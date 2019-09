Prezydent: polskie firmy produkują wojskowe wyposażenie na światowym poziomie

Jak powiedział Andrzej Duda, kieleckie targi to "wielka przemysłowa impreza" z udziałem 600 wystawców z całego świata, i wystawa narodowa, przygotowaną w tym roku przez USA. - Ale przede wszystkim dla nas, to ekspozycja tego, co robi polski przemysł zbrojeniowy – PGZ i inne firmy, które tym się zajmują - zaznaczył.

- Można tutaj obejrzeć wiele nowoczesnego polskiego sprzętu, jak chociażby armatohaubice Krab, moździerze Rak, czy też prototypowy bojowy wóz piechoty Borsuk, który, mam nadzieję, niedługo wejdzie do produkcji – dodał.

Prezydent wyraził radość, że "polskie firmy, takie jak chociażby WB Electronics, produkują już w tej chwili wyposażenie na absolutnie światowym poziomie", podobnie jak wytwarzająca m.in. elementy kamuflażu, hełmy, kamizelki kuloodporne i namioty, spółka Lubawa.

"To trzecie co do wielkości targi przemysłu zbrojeniowego"

- Wiele z tych produktów powstaje także w kooperacji z partnerami zagranicznymi - powiedział Andrzej Duda, wskazując na współprace PGZ z amerykańskimi korporacjami Lockheed Martin i Raytheon.

- Mam nadzieję, że dzięki temu będziemy mieli nowe produkty, w których udział będzie miał także nasz przemysł, że będą prowadzone działania badawczo-rozwojowe i że te pieniądze, które w najbliższych latach zamierzamy przeznaczać na modernizację, będą pozostawały także w Polsce - powiedział prezydent.

Za ważną kwestię uznał to, żeby jak największa część środków wydawanych z budżetu na obronność, "zostawała i napędzała polską gospodarkę".

- To są trzecie co do wielkości targi przemysłu zbrojeniowego w Europie. Paryż, Londyn, Kielce – to mówi samo za siebie - podkreślił prezydent.

Błaszczak: żołnierze chwalą flagowe produkty spółek PGZ

O możliwościach polskiego przemysłu zbrojeniowego mówił także minister obrony, który towarzyszył prezydentowi na kieleckich targach. - Polski przemysł zbrojeniowy okrzepł, rozwija się bardzo dynamicznie – powiedział Błaszczak, przypominając, że ubiegły rok PGZ po raz pierwszy od lat zakończył z dodatnim wynikiem finansowym.

Błaszczak dodał, że w rozmowach z nim żołnierze chwalą "flagowe produkty spółek" PGZ - jak transportery Rosomak, samobieżne moździerze Rak i armatohaubice Krab, a do światowej czołówki należą także wyroby PIT Radwar.

Nawiązując do wystawy narodowej, którą w tym roku przygotowały Stany Zjednoczone, podkreślił "bardzo bliskie relacje polsko-amerykańskie".

"Do ścisłej światowej czołówki należy sprzęt produkowany przez Stany Zjednoczone"

Przypomniał czerwcową deklarację prezydentów USA i Polski o współpracy, dotycząca m.in. zwiększenia obecności wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce.

- Mamy przygotowaną kolejną deklarację, mam nadzieję, że w stosunkowo krótkim czasie prezydent (USA, Donald) Trump przyjedzie do Polski i ta kolejna deklaracja, która stanowi uszczegółowienie deklaracji z 12 czerwca, zostanie również zawarta – powiedział szef MON.

Powtórzył, że zależy mu na rozbudowie liczebnej i jak najlepszym wyposażeniu polskiego wojska oraz na tym, "żeby był to sprzęt polski, sprzęt najlepszy".

Jak ocenił, "niewątpliwie do ścisłej światowej czołówki należy sprzęt produkowany przez Stany Zjednoczone". Przypomniał zakupy systemów Patriot i HIMARS oraz śmigłowców Black Hawk, a także rozmowy o zakupie samolotów F-35.

- Zależy mi na tym, żeby w tych dziedzinach, w których polski przemysł zbrojeniowy odnosi sukcesy, był wspierany – powiedział szef MON.

W sobotę Dzień Otwarty

MSPO odbywa się po raz 27. W tegorocznej edycji targów uczestniczy ponad 600 firm z 31 państw, z tego 65 z USA. Targi odwiedzają także przedstawiciele resortów obrony i sił zbrojnych blisko 40 krajów. Impreza potrwa do piątku.

Na sobotę zaplanowano Dzień Otwarty, podczas którego będzie można zwiedzać m.in. ekspozycję Sił Zbrojnych RP.

WIDEO - Awaria oczyszczalni "Czajka". Kamera Polsat News była przy uszkodzonych kolektorach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/ PAP