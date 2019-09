Polska kupi 32 samoloty F-35. Jest zgoda Kongresu USA

Informację o zgodzie wydanej przez amerykański Kongres Mariusz Błaszczak przekazał na Twitterze.

Kongres USA wyraził zgodę na sprzedaż Polsce 32 najnowocześniejszych samolotów F-35. To jeden z ostatnich kroków przed zawarciem kontraktu, jednak nie koniec naszej pracy. Będziemy twardo negocjować, aby osiągnąć jak najkorzystniejszą cenę. pic.twitter.com/emTJ3dSstk — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) September 27, 2019

Co potrafią samoloty F-35

F-35 Lightning II, którego zakupem jest zainteresowana Polska, to jednomiejscowy wielozadaniowy samolot bojowy o obniżonej wykrywalności przez radar. Jako jedyny zalicza się do piątej generacji myśliwców. Dzięki kształtowi i uzbrojeniu chowanemu do wnętrza kadłuba oraz zastosowaniu materiałów pochłaniających promieniowanie, jest trudniej wykrywalny dla radarów.

Jego długość to ok. 15 m, rozpiętość 11 metrów. Bez ładunku waży 13 ton, maksymalna masa startowa to ponad 31 ton. Osiąga maksymalna prędkość 1,6 Macha; jego zasięg wynosi blisko 2,8 tys. km, a zasięg bojowy ok. 1,2 tys. km.

F-35 produkowany przez koncern Lockheed Martin i poddostawców, wśród których są Northrop Grumman i BAE Systems, został zwycięzcą konkursu w programie JSF - Joint Strike Fighter.

Pierwsze sztuki F-35 w Polsce najwcześniej w 2024 r.

- Pierwsze cztery egzemplarze F-35 Polska mogłaby otrzymać w 2024 r., samoloty dla całej pierwszej eskadry zostałyby przekazane do 2026 r. – powiedział początkiem września Greg Ulmer, wiceprezes Lockheed Martin kierujący programem F-35.

Zapewnił, że po zakupie możliwe byłyby zamówienia dla polskiego przemysłu, nie tylko związane z produkcją i utrzymaniem F-35.

Polska wystąpiła pod koniec maja z zapytaniem ofertowym w sprawie 32 maszyn tego typu, natomiast zakup co najmniej dwóch eskadr myśliwców piątej generacji MON zapowiadało już w 2017 r. prezentując wyniki Strategicznego Przeglądu Obronnego.

wka/ PAP, polsatnews.pl