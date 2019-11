Ugodził nożem księdza. Grozi mu dożywocie

56-letni Zygmunt W. odpowie przed sądem za usiłowanie zabójstwa księdza w czerwcu 2019 r. przed jednym z wrocławskich kościołów. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do wrocławskiego sądu – przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Justyna Pilarczyk.

Do wydarzeń opisanych w akcie oskarżenia doszło 10 czerwca 2019 r. Przed godz. 7 na Ostrowie Tumskim w centrum Wrocławia, przed wejściem do kościoła, mężczyzna podszedł do duchownego, rozpoczął z nim rozmowę, a następnie ugodził go nożem w okolice klatki piersiowej. Napastnik został zatrzymany przez przechodniów i przekazany policji. Ksiądz trafił do szpital, gdzie przeszedł operację.

W. został oskarżony przez wrocławską prokuraturę o usiłowanie zabójstwa księdza, poprzez zadanie mu ciosu nożem w okolicę klatki piersiowej. - Zygmunt W. jedynie początkowo przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i złożył wyjaśnienia - podała w sobotę rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Justyna Pilarczyk.

zdr/ PAP