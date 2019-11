Ukrainiec zaatakowany nożem przed akademikiem. W ciężkim stanie trafił do szpitala

Do napaści doszło we wtorek przed północą przy ul. Skarżyńskiego. Znajdują się tam akademiki jednej z uczelni - przekazał Mateusz Drwal z zespołu prasowego małopolskiej policji.

Poszkodowany to ok. 20-letni obywatel Ukrainy. Z ustaleń wynika, że doznał on poważnych obrażeń i trafił do szpitala. Policja zaznaczyła, że dla dobra śledztwa nie podaje więcej informacji; trwa ustalanie okoliczności zajścia.

Informację jako pierwszy podał portal RMF24, który poinformował, że służby szukają sprawcy ataku, a ofiara została zaatakowana ciosem w plecy.