Poseł PiS nie poparł kandydatury Piotrowicza. "Czy to trzeba tłumaczyć?"

Spośród wszystkich głosujących posłów klubu PiS, jedna parlamentarzystka zagłosowała przeciwko kandydaturze Stanisława Piotrowicza do Trybunału Konstytucyjnego. Troje innych posłów partii rządzącej nie głosowało w ogóle, choć w Sejmie tego dnia byli. Jednym z nich jest Andrzej Sośnierz. - Czy to trzeba tłumaczyć? Każdy musi sam to zinterpretować - powiedział "Dziennikowi Zachodniemu".