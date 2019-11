Uderzał toporem w tył głowy i w twarz. Później podpalił ciało żony

Zajechał drogę, wyskoczył z auta, wybił szybę toporem, a następnie kilkakrotnie uderzył nim żonę w głowę. Gdy kobieta wpadła do rowu podpalił jej ciało, a następnie jej samochód. Po dokonaniu zbrodni mężczyzna pojechał do pracy. Tam został zatrzymany. Prokuratura twierdzi, że zrobił to z zazdrości. Do zdarzenia doszło pod Płońskiem (Mazowieckie).