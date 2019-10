"Uderzał po całym ciele, przypalał żarem papierosa". Areszt dla krewnego 15-miesięcznej dziewczynki

Prokuratura Okręgowa w Łomży postawiła podejrzanemu zarzut tego, że 26 października 2019 roku w Łomży, działając ze szczególnym okrucieństwem, znęcał się fizycznie i psychicznie nad piętnastomiesięcznym dzieckiem w ten sposób, że - jak to opisano w komunikacie śledczych - "uderzał dziewczynkę po całym ciele, przypalał żarem papierosa, a następnie doprowadził małoletnią do poddania się innej czynności seksualnej".

Wskutek czego dziecko doznało obrażeń, stanowiących naruszenie czynności narządu ciała na okres krótszy, niż 7 dni.

Znęcał się nad 15-miesięczną dziewczynką

Podejrzany to młody mężczyzna, kuzyn rodziców dziewczynki; jak podawała wcześniej policja, miał się nią opiekować pod nieobecność rodziców. To oni przywieźli dziecko do szpitala w Łomży. Stamtąd trafiło ono do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Dziewczynka została hospitalizowana. Ma urazy głowy, kończyn, a nawet okolic intymnych.

Rzecznik łomżyńskiej prokuratury Rafał Kaczyński powiedział, że - uwzględniając wniosek o tymczasowy areszt - sąd powołał się na trzy przesłanki: surową karę grożącą podejrzanemu, obawę matactwa i obawę, że może próbować ukrywać się i utrudniać w ten sposób postępowanie.

Prok. Kaczyński dodał, że podejrzany - zarówno w prokuraturze jak i we wtorek w swoich wyjaśnieniach przed sądem - częściowo przyznał się do zarzutów. Tzn. przyznał się on do zarzutu spowodowania obrażeń ciała u dziecka, ale nie do doprowadzenia dziewczynki do poddania się tzw. innej czynności seksualnej.

