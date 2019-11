Silnik zapalił się podczas lotu. 360 osób na pokładzie samolotu

Lot 113 skierował się z Lotniska Międzynarodowego w Los Angeles do Manili, stolicy Filipin. Tuż po starcie z jednego z silników zaczął wydobywać się dym. Po chwili pasażerowie zobaczyli wydobywające się ze środka płomienie.

"Kule ognia" i głośny huk

- Widziałem w oknie błyski światła. Myślałem, że to od słońca. Po chwili jednak zacząłem słyszeć głośne dźwięki: "bum, bum, bum". Spojrzałem przez okno i zobaczyłem, że płomienie objęły silnik - relacjonował w lokalnej stacji KABC-TV jeden z pasażerów.

A Philippine Airlines jet with flames spurting from one engine returned safely to Los Angeles International Airport shortly after takeoff. https://t.co/Xz7Pshrp5m pic.twitter.com/lb2T8wgRcv