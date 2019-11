Samolot spadł na samochód. Dwie osoby zginęły [WIDEO]

Samolot typu Beechcraft Baron wystartował z lotniska w mieście Ocala na Florydzie do lotu próbnego po naprawie. W pewnym momencie maszyna zaczęła szybko wytracać wysokość i spadła na samochód jadący wielopasmową trasą szybkiego ruchu. Kierowca przeżył, ale z obrażeniami trafił do szpitala. Nie podano jednak, w jakim jest stanie.



ZOBACZ: Awionetka spadła na dom Polaków na przedmieściach Nowego Jorku. Zginął pilot

DEVELOPING: Aerial footage over Ocala, Florida, shows the wreckage after a small plane crashed into an SUV while trying to make an emergency landing, with the crash killing both passengers on the plane and seriously injuring the SUV driver. https://t.co/azVfH3M3o6 pic.twitter.com/skfsGOYmrO