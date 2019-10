Samochodowy "biznes" Sławomira K. Reportaż "Interwencji"

Jarosław Zientara mieszka z żoną pod Warszawą. W 2017 roku małżeństwo zdecydowało się na wymianę samochodu na nowszy. W tym celu skontaktowali się ze Sławomirem K. ze Świdnicy, który zajmował się sprowadzaniem aut z Zachodu. W przeszłości para już kilka razy korzystała z jego usług.

Zwodził. "Cały czas odwlekanie"

- Spodobało się BMW 1, 2013 rok, biała, na "fullu". Cena to było chyba 50 tys. zł z transportem pod dom. Zdecydowaliśmy się. On stwierdził, że ma 24 tys. zł w tej chwili i 26 tys. zł brakuje, żeby mu przelać zaliczkę, bo ktoś tam się kręci koło tego auta. Tego samego dnia przelaliśmy mu 26 tysięcy. On dał potwierdzenie, że otrzymał te pieniądze - opowiada Jarosław Zientara reporterom "Interwencji".

- Minął maj, czerwiec, lipiec, sierpień, cały czas nas zwodził. Cały czas coś nie tak, cały czas odwlekanie. Pod koniec września postanowiliśmy z mężem, że raz na zawsze trzeba załatwić tę sprawę i pojechaliśmy do Świdnicy - dodaje Anna Marjańska-Zientara.

Małżeństwo zażądało bmw, zwrotu pieniędzy lub innego auta w rozliczeniu. - Po długich namysłach stwierdził, że ma Volkswagena Amaroka do spółki z kolegą i że trzeba mu wyłożyć 30 tys. zł na stół - relacjonuje Jarosław Zientara.

Pieniądze zostały przekazane wspomnianemu koledze, bo jak się później okazało Sławomir K. miał u niego dług. Samochód był natomiast zabezpieczeniem pożyczki, o czym państwo Zientarowie nie wiedzieli. Po przekazaniu pieniędzy, odjechali samochodem mając kserokopię dokumentów.

Kradzione auto, wyłudzone w Belgii

- Nie widzieliśmy w tym w sumie nic podejrzanego, bo często tak robił, że dokumenty dochodziły po jakimś czasie. Jak auto przyjeżdża na lawecie, to najpierw przyjeżdża samochód, później dokumenty, żeby z samochodem razem nie jechały, bo kierowca takiej lawety mógłby sobie samochód wziąć z dokumentami. Potem, po jakimś czasie, zapukała do nas policja, że samochód jest kradziony, wyłudzony na terenie Belgii - opowiada Anna Marjańska-Zientara.

- Tutejsza prokuratura na przestrzeni ostatnich 10 lat prowadziła przeciwko temu panu osiem postępowań. Jeśli chodzi o czyny, to one dotyczą przestępstw przeciwko mieniu. Pan Sławomir K. faktycznie zajmował się działalnością polegającą na sprowadzaniu samochodów z zagranicy, ale ta działalność nie była sformalizowana. Skarb Państwa został uszczuplony na kwotę 714 tysięcy złotych - informuje "Interwencję" Marek Rusin z Prokuratury Rejonowej w Świdnicy.

Do tego dochodzą straty osób prywatnych, według Zientarów trudne do odzyskania. - On nie ma żadnego majątku. Ma rozdzielność majątkową z żoną i w żadnym postępowaniu komorniczym nie można z niego tych pieniędzy ściągnąć - mówi pan Jarosław.

Według prokuratury, Sławomir K. miał sprowadzać samochody, ale nie figurował w umowach jako faktyczny sprzedający. Zarzuty dotyczyły 120 takich transakcji. Mężczyzna dostał wyrok w zawieszeniu i jest na wolności.

"Słupy" dłużnikami Skarbu Państwa

"Interwencji" udało się porozmawiać z jego byłym współpracownikiem, który jeździł po auta do Belgii. Według niego, liczba podawana przez prokuraturę jest mocno zaniżona. Co więcej, samochody miały być sprzedawane bez opodatkowania.

- My mieliśmy płacone od kursu 300 czy 400 złotych. Trzeba było wsiąść w samochód w komisie i przyjechać do Polski, po prostu. I takie kursy się zdarzały po 3-4 razy w tygodniu. Jak jakiś VW Passat kosztował 10 tys. euro, to on płacił cenę netto, minus tam chyba 21 procent podatku. Czyli 2100 euro zostawało mu w kieszeni. Czyli był konkurencyjny, bo miał te 2100 euro - opowiada były współpracownik Sławomira K.

Proceder miał polegać na rejestrowaniu firm z europejskim numerem identyfikacji podatkowej na tzw. słupy. Europejski NIP pozwalał kupować auta za granicą w cenie netto. Podatek powinien być opłacony w Polsce, ale tak się nie działo. Osoby, które na papierze były właścicielami firm, są teraz dłużnikami Skarbu Państwa, a kwoty sięgają milionów złotych.

Miliony złotych zaległego VAT

- Po dwóch latach przyszła do mnie kontrola z Urzędu Skarbowego z Wrocławia. Okazało się, że on działał w międzyczasie na moją firmę. No i jeszcze na firmy paru innych osób, o czym my nie wiedzieliśmy. Ja mam coś koło miliona zł zaległego podatku VAT - przyznaje były współpracownik Sławomira K.

Próbowaliśmy porozmawiać ze Sławomirem K, ale nie zastaliśmy go pod żadnym ze znanych adresów. Jego bliskim przekazaliśmy prośbę o kontakt, ale pozostała bez odpowiedzi.

Do naszej redakcji zgłaszają się kolejne poszkodowane osoby. Rekordzista ma zapłacić zaległego VAT-u ponad 3 miliony złotych, więc i straty Skarbu Państwa mogą być już liczone w milionach.

hlk/ "Interwencja"