Nieudane lądowanie tureckiego samolotu pasażerskiego na Ukrainie. Maszyna wypadła z pasa

Po nieudanym podejściu do lądowania załoga podjęła drugą próbę.

Podczas niej maszyna wypadła z pasa.

Według portalu haberler.com, który powołuje się na Turkish Airlines, 134 pasażerów i członkowie załogi zostali ewakuowani.

According to unofficial sources, potential nose landing gear collapse ended out of the runway.



After a missed approach aircraft circled over Odessa and skidded off the runway during second attempt. pic.twitter.com/WBjIUW38v1