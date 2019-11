Tusk jedynym kandydatem na szefa EPL. Dziś mija czas na zgłaszanie kandydatur

Kończący pierwszego grudnia swoją pięcioletnią kadencję w fotelu szefa Rady Europejskiej Tusk najpewniej przeniesie się z serca dzielnicy europejskiej w Brukseli kilka przecznic bliżej historycznego centrum miasta, gdzie przy jednej z bocznych ulic mieści się siedziba główna EPL.

Kontrkandydaci do północy

Teoretycznie kontrkandydaci mogą się pojawić do północy 13 listopada. EPL oficjalnie nie informuje, czy w ostatniej chwili zostanie wystawiony ktoś jeszcze. Niezależnie od tego, czy Tusk będzie miał konkurentów, czy nie, ponad 700 delegatów, którzy zjadą w przyszłą środę do chorwackiej stolicy będzie głosowało na nowego szefa ugrupowania. Tak przewiduje bowiem statut EPL.



Teraz przewodniczącym europejskiej chadecji jest Joseph Daul. Francuz, z wykształcenia rolnik był wcześniej burmistrzem niewielkiej miejscowości Pfettisheim, a potem przez trzy kadencje eurodeputowanym. W Brukseli uważany jest raczej za gracza zakulisowego, a nie frontmana zdobywającego serca wyborców płomiennymi mowami.

Wydawane w Brukseli Politico wskazywało, że przed Tuskiem, jeśli obejmie szefostwo EPL będzie trudne zadanie tchnięcia nowego życia w główne centroprawicowe ugrupowanie Europy. Partia osłabła nie tylko w Parlamencie Europejskim, gdzie po majowych wyborach liczba deputowanych jej delegacja zmniejszyła się o 35 osób.

Ma pomóc odzyskać sympatię wyborców

EPP ma i będzie mieć stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej, zarówno Jean-Claude Juncker jak i Ursula von der Leyen należą do tego ugrupowania. W innych instytucjach unijnych dominacja chadeków już się jednak kończy. Schedę po Tusku w Radzie Europejskiej przejmuje były premier Belgii, liberał Charles Michel, a po Antonio Tajanim, który też jest w EPL szefostwo europarlamentu przejął socjalista David Sassoli.

Układ sił w instytucjach jest odbiciem mniejszego poparcia wyborców dla chadecji, która była w Europie przez kilka ostatnich dekad niezaprzeczalnym liderem. Dlatego w ugrupowaniu liczą na to, że Tusk, jako znany i wyrazisty polityk, pomoże odzyskać sympatię wyborców.

Przez to, że Tusk został zgłoszony na stanowisko przewodniczącego partii Platforma zdecydowała, że nie będzie się ubiegać o stanowisko wiceszefa EPL. Obecnie jednym z 10 wiceszefów ugrupowania jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Europejska Partia Ludowa to rodzina polityczna skupiająca partie chadeckie i konserwatywno-liberalne. Należą do niej 84 ugrupowania z 43 krajów. Z Polski są to PO i PSL. Kadencja przewodniczącego EPL trwa trzy lata.

bas/ PAP