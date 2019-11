Premier: Piotrowicz w pierwszych latach stanu wojennego zachowywał się przyzwoicie

Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka pozytywnie zaopiniowała w środę wieczorem kandydatury Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Przed posiedzeniem komisji wycofano kandydaturę Roberta Jastrzębskiego. Wcześniej w piątek wycofano kandydaturę Elżbiety Chojny-Duch.

- Różne kandydatury pojawiają się, są omawiane. Okazuje się, że jest coś możliwe, a coś jest niemożliwe. To normalna praktyka w demokracji - mówił premier Mateusz Morawiecki w "Gościu Wydarzeń" pytany o wycofane kandydatury.

"Nie skreślam człowieka"

Pytany dlaczego PiS popiera Stanisława Piotrowicza - byłego prokuratora za czasów PRL i członka PZPR, Morawiecki przypomniał, że pod koniec epoki Edwarda Gierka w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej było ok. 3 mln osób.

- My nie odcinamy od nas ludzi, którzy chcą reformować Polskę, kochają Polskę, nikomu tego prawa nie odmawiamy. Co do Stanisława Piotrowicza - zapoznałem się z jego działalnością w pierwszych latach stanu wojennego. Rzeczywiście był prokuratorem, ale w tych sprawach, które przez jego ręce przechodziły zachował się przyzwoicie - mówił Morawiecki.

- Ponieważ to bardzo dokładnie sprawdziłem, to nie skreślam człowieka - dodał premier.

- Pewnie, żebym chciał, żeby wszyscy byli patriotami po 1945 r. po 1981 r. i żeby zero ludzi należało do PZPR-u, ale rzeczywistość była inna - dodał Morawiecki.