Mecz Polska-Słowenia o 20:45. Sprawdź, gdzie obejrzeć

Zwycięstwem i w dobrych humorach polscy piłkarze chcą zakończyć udane kwalifikacje do przyszłorocznych mistrzostw Europy. We wtorek na PGE Narodowym podejmą Słowenię. Mecz będzie okazją do oficjalnego pożegnania z reprezentacją Łukasza Piszczka. Spotkanie będzie można obejrzeć w Polsat Sport o godz. 20:45.